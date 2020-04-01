Вся страна в онлайне наблюдала предательство Зеленского и его зашквареной партии.
Коалиция "слуг народа" с Порошенко и Вакарчуком в данном случае логическое продолжение политики Зеленского. Маски сброшены, нашу землю подготовили на продажу, "рынок открыт".
Ничего, в 41-45-м тоже была оккупация, тоже из заграницы нам ставили "смотрящих и подглядывающих", тоже грабили и уничтожали, тоже мечтали, чтоб мы воевали сами с собой.
Современная форма оккупации другая, но по содержанию ничем не отличается.
Чем закончилось тогда, мы знаем, наши деды показали, как надо.
Сейчас дело за нами…