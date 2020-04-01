Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook заметил, что ситуативное голосование фракций «Слуги народа», «Европейской солидарности» Порошенко и «Голоса» Вакарчука является предательством Зеленского по отношению к своим избирателям

Вся страна в онлайне наблюдала предательство Зеленского и его зашквареной партии. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Коалиция "слуг народа" с Порошенко и Вакарчуком в данном случае логическое продолжение политики Зеленского. Маски сброшены, нашу землю подготовили на продажу, "рынок открыт".

Ничего, в 41-45-м тоже была оккупация, тоже из заграницы нам ставили "смотрящих и подглядывающих", тоже грабили и уничтожали, тоже мечтали, чтоб мы воевали сами с собой.

Современная форма оккупации другая, но по содержанию ничем не отличается.

Чем закончилось тогда, мы знаем, наши деды показали, как надо.

Сейчас дело за нами…