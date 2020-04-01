Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что коррупционный скандал с братом главы Офиса президента еще раз показал слабость кадровой политики Владимира Зеленского

Братья-акробаты.

Во-первых, у всех глав Администрации любого президента Украины (Медведчук, Литвин, Табачник, Левочкин и др.) были братья и сестры, но они старались не вовлекать их в коррупционную деятельность.

Во-вторых, Ермаку, как главе Офиса президента Украины Зеленского, не надо было так быстро покупать дорогой «Мерседес» сразу после встречи в Минске с представителем Путина Козаком. Надо было, для приличия, подождать хотя бы несколько месяцев.

Ведь вся киевская тусовка политиков-барыг и «куршевельских» бизнесменов и так знает, что Ермак могущественный человек, любимый фаворит Зеленского, способный решать любую задачу, в которой не разбирается неопытный украинский президент. Брат за брата. Офис Зеленского попал в громкий коррупционный скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что касается конфликта главы Офиса президента Ермака с депутатом фракции «Слуга народа» Леросом, который опубликовал информацию, как брат Ермака, по дешевке, торгует государственными должностями, то попытка Ермака представить взбунтовавшегося народного депутата то евреем, то армянином может дать прямо противоположный результат.

Например, не будем забывать про всесильного министра МВД Авакова, который очень уважает армянскую диаспору Украины. А еврей Коломойский не придет в восторг от того, что его национальность считается уже препятствием для коррупционной деятельности или честности.

На самом деле, нужны допросы и еще раз допросы Ермака. И очные ставки главы Офиса президента с его младшим братом, по поводу дешевой распродажи государственных постов в условиях дефицита профессионалов в госуправлении Украины. Но кто решится на это в Украине?

Только после тщательного, честного, объективного расследования коррупционной деятельности удачливых братьев Ермаков станет ясно, почему президенту Украины Зеленскому регулярно так не везет при выборе премьер-министров, министров, народных депутатов, генералов, губернаторов.

Нельзя превращать кадровую политику государства в рынок коррупционных услуг и вакансий для богатых покупателей.