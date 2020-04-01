Чего изволите? Что такое дефолт? Это невозможность выполнять взятые на себя обязательства. В этой связи, я считаю, Украине не стоит опасаться внешнего дефолта.
Точно так же, как Ахметов, сказать кредиторам: ну не можем мы платить. Отдадим позже или вообще можем отказаться. А внутренний дефолт невозможен. В том смысле, что сказать пенсионерам, у нас проблема, и мы не будем вам платить пенсии? Они вас снесут вместе с вашей проблемой.
Поэтому он неизбежен, но нужно платить пенсии, исполнять социальные выплаты, зарплаты, налогами как-то отрегулировать ситуацию, помочь малому бизнесу и т.д. Суммы сумасшедшие. Сильное государство способно выйти хотя бы по нулям. Это уже хорошо.
Украина в глубоком минусе. Таком, что размеры этой части тела огромны. А то, что мы в этой части тела находимся — точно. Только не совсем понятно, каких размеров. Но эти ребята, которые пришли, они не думают стратегически, они абсолютные однодневки. Они принимают решения и не понимают, что может произойти. То есть там стратегии нет. Сам Зеленский говорил об этом. Какая стратегия, мы-таки тактики. Какая может быть тактика без стратегии?
Нужно смотреть после, что будет. Как мир будет развиваться, что будет истребовано? И тогда выстраивать свои действия. Но они действуют популистски. Нужно — получите. То есть удовлетворяют хотелки. Кроме хотелок украинского народа. Получается, слуги не всегда обязаны своим хозяевам.