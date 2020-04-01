Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в нынешней ситуации для страны будет правильно пересмотреть внешние долговые обязательства, для того чтобы неукоснительно исполнять их перед своими гражданами

Чего изволите? Что такое дефолт? Это невозможность выполнять взятые на себя обязательства. В этой связи, я считаю, Украине не стоит опасаться внешнего дефолта.

Точно так же, как Ахметов, сказать кредиторам: ну не можем мы платить. Отдадим позже или вообще можем отказаться. А внутренний дефолт невозможен. В том смысле, что сказать пенсионерам, у нас проблема, и мы не будем вам платить пенсии? Они вас снесут вместе с вашей проблемой. Погребинский: С принятием закона о земле угроза дефолта для Украины меньше не стала © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Поэтому он неизбежен, но нужно платить пенсии, исполнять социальные выплаты, зарплаты, налогами как-то отрегулировать ситуацию, помочь малому бизнесу и т.д. Суммы сумасшедшие. Сильное государство способно выйти хотя бы по нулям. Это уже хорошо.

Украина в глубоком минусе. Таком, что размеры этой части тела огромны. А то, что мы в этой части тела находимся — точно. Только не совсем понятно, каких размеров. Но эти ребята, которые пришли, они не думают стратегически, они абсолютные однодневки. Они принимают решения и не понимают, что может произойти. То есть там стратегии нет. Сам Зеленский говорил об этом. Какая стратегия, мы-таки тактики. Какая может быть тактика без стратегии?

Нужно смотреть после, что будет. Как мир будет развиваться, что будет истребовано? И тогда выстраивать свои действия. Но они действуют популистски. Нужно — получите. То есть удовлетворяют хотелки. Кроме хотелок украинского народа. Получается, слуги не всегда обязаны своим хозяевам.