Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что совместным голосованием за закон о земле Зеленский продемонстрировал, что его действиями управляют международные структуры

Вы все ещё считаете, что Зеленский — альтернатива Порошенко?

Совместным голосованием идеологических противников, которые считались антиподами — Зеленского и Порошенко — была создана правовая возможность для распродажи украинской земли.

Это сделано в период кризиса. На фоне пандемии коронавируса и приближающегося экономического обвала. Что грозит массовым обнищанием населения и обесцениванием национальных ресурсов, в первую очередь земли. Это прекрасная возможность для скупки земель иностранными корпорациями для создания крупнотоварного производства уже без учета национальных интересов жителей Украины. Погребинский: Формально монобольшинства в Верховной Раде больше нет © Facebook, Михаил Погребинский | Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

Пока говорится, что в проголосованном законе есть механизмы, защищающие от продажи земли иностранцам, но это детали, которые в ближайшее время обойдут с помощью схем, работы земельных банков и дальнейшего внесения изменений в законодательство, ссылаясь на очередные кризисы, давление МВФ или других международных кредиторов.

На внутриполитической же арене маски сброшены. Монобольшинство Зеленского практически перестало существовать. ЗАО «Зеленский» развалилось на квоты своих акционеров — изначальных участников проекта и перестало действовать как единая политическая сила.

В Раде сформировалась ситуативная коалиция из якобы идеологических оппонентов, т.е. произошёл договорняк без учета убеждений избирателей, той же партии "Слуга народа", которые разительно отличаются от галичанского электората "Евросолидарности" Порошенко и "Голоса" Вакарчука. Но теперь они вместе объединили свои усилия для разграбления государства Украина.

Зеленский продемонстрировал свою управляемость международными структурами и поставил крест на своих предвыборных обещаниях: на достижении мира на Донбассе, на «посадках» коррупционеров, на восстановлении экономики. Это все темы, от которых он отказался, войдя в альянс с Порошенко и Вакарчуком.