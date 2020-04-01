Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему кризисные явления в Европе приводят к возрождению классической демократии, что так раздражает старые политические силы ЕС

Когда обращаешься к открытому письму Виктора Орбана, обращенному Ангеле Меркель и пленуму EVP (верхняя палата Социнтерна), становится ясным, почему ведущие европейские политики "французского пула" так яростно накинулись на Венгрию, что даже требуют санкций против нее, не гнушаясь тем, что во времена эпидемий даже разговоры на эту тему всегда считались табуированными.

А причина проста. "Мы вовлекли европейскую демократию в какую-то странную игру, когда высшей ценностью демократии считается не воля большинства народа, а идеология меньшинства, навязываемая большинству", — пишет простодушный Орбан бонзам "Социнтерна", — "мы оторвались от народа и перестаем понимать его желания и чаяния, навязывая ему какие то утопические, хотя возможно и прекрасные, идеалы". Коронавирус в Европе: повторит ли Германия судьбу Италии и Испании? © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Конечно, написавший такие слова Виктор Орбан мгновенно становится врагом номер один Социнтерна, которого самые прыткие коммунисты уже призывают чуть ли не физически уничтожить.

Обзывалки варьируют от "диктатор" до "фашист" и призывы — от "выгнать из партии" до "линчевать".

Одиозный глава МИД Люксембурга Ассельборн, заявивший после Солсбери, что объявил Путина "персоной нон грата", и призывавший военной силой усмирить Россию (о, Люксембург, Люксембург, как говаривал Имре Кальман, "великое карликовое государство"), а также в свое время призывал судить Качиньского Гаагским трибуналом, заявил, что "венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов".

Надо понимать весь ужас социалистов перед народовластием, чтобы оценить эту дикую истерику европейских коммунистических "элит". Однако, в конечном итоге, эта истерика показывает их беспомощность. Трамп в самом деле пробудил народы и дал им право голоса, и надеюсь, что это движение будет только шириться.