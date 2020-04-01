Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что продажей украинской земли ради получения кредита МВФ, нельзя предотвратить национальную катастрофу

Вся страна увидела, что новые лица — это не профессия. У них нет кадров, нет плана действий. Всю тяжесть кризиса и эпидемии власть переложила на плечи бизнеса, местных громад и простых людей.

Сами же, словно грабители, ночью принимают решение о продаже земли, чтобы получить «кость» со стола МВФ и протянуть еще некоторое время. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но подобными действиями не предотвратить национальную катастрофу.

Мы разработали и предложили власти Мирный и Антикризисный планы — где четко прописано, как остановить войну и эпидемию, защитить людей и спасти экономику. Мы знаем, как принести мир, укрепить украинскую экономику, развивать медицину, обеспечить социальную защиту, помочь малому и среднему бизнесу, поддержать аграриев и национального производителя.

Каждый сейчас должен понять уровень своей ответственности и работать профессионально. На кону — судьба Украины.