Понятна активность первых, кто был за, противна пассивность вторых, кто на словах и в роликах был против. Сдали нас и те, и другие.
Первые — не интересны. Вторые — продолжат рассказывать, как героически боролись за язык, образование, против рынка земли и распродажи страны. Боролись, но, как всегда на протяжении всех лет, — безуспешно.
А вы на досуге задайте вопрос им и себе: а слабо было бороться так же, как боролись с бело-голубыми оранжевые? Например, заблокировать трибуну и не дать проголосовать в связи с кнопкодавством и нарушением регламента?
Впрочем, слабо или выгодно — уже не важно. Если народ включит мозг и разберётся, кто есть кто в этом политическом шапито, то отвечать придётся и тем и другим.
Не ошибитесь в следующий раз. Он будет скоро.