Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что и противники, и сторонники принятого накануне закона о введении рынка земли политически играют на одной стороне

Понятна активность первых, кто был за, противна пассивность вторых, кто на словах и в роликах был против. Сдали нас и те, и другие. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Первые — не интересны. Вторые — продолжат рассказывать, как героически боролись за язык, образование, против рынка земли и распродажи страны. Боролись, но, как всегда на протяжении всех лет, — безуспешно.

А вы на досуге задайте вопрос им и себе: а слабо было бороться так же, как боролись с бело-голубыми оранжевые? Например, заблокировать трибуну и не дать проголосовать в связи с кнопкодавством и нарушением регламента?

Впрочем, слабо или выгодно — уже не важно. Если народ включит мозг и разберётся, кто есть кто в этом политическом шапито, то отвечать придётся и тем и другим.

Не ошибитесь в следующий раз. Он будет скоро.