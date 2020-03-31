Лидер платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак на своей странице в соцсети Facebook иронично заметил, что после последних решений украинских политиков о продаже земли и продолжении медреформы Супрун карантин на Украине уже не имеет смысла

Карантин можно отменять…

Основные задачи по борьбе с пандемией и экономическими последствиями власть выполнила с опережением графика. Ночью окончательно добила и углУбила.

1. Итак, большинство заробитчан наконец вернулись домой. Почти цивилизованно. Государство создало все условия для их проверки, идентификации и по необходимости изоляции на 14 дней. Карантин же. Безопасность и все такое. Теперь граница на замке.

2. Открыли «рынок» земли. Спасибо нашим заокеанским друзьям. Причём парламентарии сделали это красиво, изысканно и демократично. Ночью. Обычно именно так проводят публичные реформы. Мы уже имеем превосходные и открытые «рынок газа», «энергорынок», «рынок услуг ЖКХ» и независимая НКРЕКП. Никакой монополии и олигархизации. Все по справедливости.

Теперь уж точно землю — крестьянам. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

3. С завтрашнего дня запускается «машина смерти» остатков медицины — вторая часть «реформы» имени Супрун. Эксперимент по уничтожению сельской медицины и сельского населения будет благополучно продолжен. Коронавирус не помеха. Карантин тоже. Во всем мире именно так и поступают сейчас.

Большинство тубдиспансеров и психбольниц будут закрывать, а сотрудники кафедр, профессора, ассистенты и доценты — теперь вне закона.

Вывод: План выполнен и карантин можно отменять. Или приостанавливать. Все, что нужно, власть уже сделала. Премьер-министр Денис Шмыгаль так и сказал:

«…Люди должны зарабатывать деньги… Экономику нужно поднимать. Украина же не самая богатая страна в мире, чтобы полгода сидеть дома, а не работать…»

Теперь чиновники под присмотром своих кланов готовятся к распилу т.н. кредита МВФ и денег Фонда спасения от коронавируса, а люди продолжают искать маски и думать о выживании без участия государства.

Как говорится, спасение утопающих….

Согласитесь, красиво. Они таки реально сделали всех ещё раз!!!!

Коалиция ПоЗе оставила всех в Позе…

Занавес!