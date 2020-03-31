Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что отменить закон об открытии рынка земли, принятый накануне парламентом, с юридической точки зрения несложно

Предвыборная программа кандидата в президенты

К вопросу о бунтах. По Закону о земле народ специально на улицу не выйдет. Люди сегодня переживают за собственное здоровье.

Сейчас процесс бурлит на кухне. Люди понимают, что их вопреки логике в очередной раз грабанули. Но люди неизбежно выйдут на улицу. Вот тогда лопнет. А их выведет голод, поиски работы. И один из вопросов будет — почему продали землю и где деньги. Даже те, кто ещё наивно будет думать, что деньги на подходе и нам дадут хоть копейку. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Увеличение пенсий, социальная поддержка, снижение тарифов — ожидания людей. Понятно, что никаких улучшений не будет. И бунт дело будущего, когда сойдутся воедино все составляющие как приговор.

И во время бунта повестка дня поменяется. Теперь это не будет вопрос мира. Те, кто во Львове и на заработках, они войны не чувствуют. На Донбассе войну чувствуют каждый день! Общей для всех темой будет похищенная земля.

Но я считаю, что не нужна паника. Вопрос можно решить просто. Нужно избрать другого президента, который будет прислушиваться к чаяниям народа и для которого принципы демократии будут на первом месте.

Отменить продажу земли можно моментально. Максимум месяц. Весь порядок соблюсти — обратиться в Конституционный суд для получения решения о неконституционности принятого Закона. Оснований там море. Поверьте мне как юристу. Тема отмены Закона о земле будет в программе любого кандидата.