Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в условиях пандемии коронавируса украинская власть должна была жестко и конструктивно вести переговоры с международными кредиторами, настаивая на реструктуризации своих обязательств с непременным списанием существенной части долга Украины

МВФ нашу власть цинично, как лохов, кинул. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сегодня ночью нардепы в авральном режиме голосовали в угоду МВФ, чтобы выставить на торги украинский чернозем, получив за это финансовую поддержку от Фонда и Мирового банка до 10 млрд долл. США.

Но эта кредитная подачка не спасёт нас, т.к. в текущем 2020 г. Украина должна погасить долговые обязательства на сумму более 14 млрд долл. США. Что это — тупизм, халатность?

В этих тяжелейших условиях пандемии коронавариса украинская власть должна была жестко и конструктивно вести переговоры с кредиторами, настаивая на реструктуризации наших обязательств с непременным списанием существенной части долга, как это делали в более благоприятных условиях Польша, Греция, Аргентина и др. страны. Даже холдинг Р. Ахметова в этих условиях реструктуризирует свой долг по евробондам.