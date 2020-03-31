Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook обрисовал схему, как крупные землевладельцы могут обойти ограничения, прописанные в принятом законе о земле

По поводу принятого закона об открытии рынка земли и якобы внесенных в него предохранителях в части 100 гектаров в одни руки. Без четкого механизма контроля за фиктивной концентрацией земель, эта норма является мертворожденной. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все прекрасно знают, как работают в Украине так называемые конгломераты ФОП, когда торговые сети, почтовые компании, ювелирные фирмы, на самом деле состоят из корпоративной вывески и сотен ФОП, зарегистрированных на родственников, друзей и сотрудников, что позволяет им оперировать миллиардными оборотами на едином налоге.

Что помешает нашим лендлордам создать такие же конгломераты из сотен фиктивных собственников земель? Никто и ничто. Более того, любые риски можно минимизировать, взяв эти паи в залог под фиктивные займы.

А открытие рынка земли для юридических лиц рассчитано аккурат к достижению экономикой точки дна, когда субъектность страны будет понижена настолько, что у меня есть большие сомнения на счет того, что к тому времени у нас будет парламент, способный противостоять списанию земельных активов в пользу кредиторов, которые уже придумали на будущее "400 сравнительно честных способов отъема земли у населения".