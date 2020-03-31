Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, как после получения транша от МВФ будет идти борьба между различными группами за его «освоение»

А теперь рационально подсчитаем деньги. Ведь весь тот паноптикум или цирк уродов, который мы наблюдали в парламенте, затевался для получения денег МВФ по схеме 8 (программа ЕFF)+2 (антикоронавирусный займ).

Последний нам бы предоставили в любом случае, даже без предварительных условий, иначе это была бы уже жесткая дискриминация по страновому признаку.

Что касается 8 млрд, давайте прикинем, кто их получит, ведь считать будет, естественно, главный "Бендер" страны. Ежегодно наши ФПГ и ТНК, работающие в Украине, выводят из страны примерно 8 млрд долл. (данные платежного баланса). Да, большой бизнес у нас не патриотичен: это трудовые мигранты — деньги в страну, а ФПГ — деньги из страны, то есть 8 млрд долл. МВФ — это как раз для них. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ближайшее погашение внешних кредитов и выход нерезидентов из пирамиды ОВГЗ — опять выходит 8 млрд долл. в ближайшее время. Отток наличной валюты за пределы банковской системы — здесь примерно 5 млрд долл. Это коррупционные ренты провластных "элит" и теневая экономика. То есть в ближайшее время разгорится нешуточная борьба за те самые 8 млрд долл. фонда между олигархами, финансовыми спекулянтами, иностранными компаниями, коррупционерами и теневиками.

Эти деньги нужны им для конвертации своих доходов, высосанных из страны по приемлемому курсу. Как будет происходить дележ? С помощью давления на НБУ в части проведения валютных аукционов и интервенций. Например, когда ЗВР регулятора будут прикрывать выход нерезидентов, сторонники остальных групп влияния будут подымать хайп о том, что "дебилы палят резервы". Когда кеш нужен будет им, возопиют о том, "почему НБУ не сдерживает девальвацию продажей валюты". И наоборот.

Население на этом празднике жизни лишнее — у него закончились все деньги, и с учетом карантина люди будут тратить депозиты не на валюту, а на выживание. Так что "шестой Остап Ибрагимович" нашей страны будет эффективно "командовать последним парадом". Ему в спину будут кричать: "а ты кто такой", но ему пофиг. Его ждут "бранзулетки" и румынская граница. Ну или шведская. Или оманская. Или огни Голливуда. Не суть важно.

Важно другое — после нынешней власти страна опять превратится в разоренное гнездо. А вот новая пара аистов может и не прилететь….