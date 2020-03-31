Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, в чем коренное отличие нынешнего кризиса на Украине от того, что страна пережила в 2008 году

Если кризис-2008 был про деньги, то этот будет про безработицу.

Помню, как до хрипоты спорили с коллегами, удастся ли экс-премьеру Алексею Гончаруку обрушить экономику в рецессию, что будет с проблемами аграриев и с доступными кредитами? Тогда немало предпринимателей мне говорили, что не будет рецессии, и земля сельхозназначения не будет продана — всё ограничится финансовыми потрясениями (пусть даже очень тяжелыми), дескать, невозможно так быстро перекинуть кризис на реальный сектор экономики и в агропромышленный комплекс.

Но тогдашний состав Кабмина А. Гончарука сумел-таки это сделать, причем как-то так быстро перекинул это всё на реальный сектор. Напомню:

— на первом этапе, как известно, в Украине начался финансовый кризис с формированием финансовой пирамиды ОВГЗ, затем Безработица и голодные бунты. Что ждет Украину из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— второй этап — рецессия.

А сейчас Д. Шмыгаль и его министры сознают, почему так произошло и что им нужно делать? И еще представьте огромную массу людей, которые проживают чуть выше минимального прожиточного минимума. Они же из бедных пойдут туда — в растущую прослойку нищих.

Ведь в результате преобразований, вызванных эпидемией коронавируса, сократится до трети число рядовых офисных сотрудников, резко упадет спрос на торговую и офисную недвижимость. И Киев, вероятнее всего, станет лидером по уровню безработицы.

Вот только бы не допустить третьего этапа падения вниз — это быстрый рост безработицы и обвал реальных доходов украинцев.

Правда, сейчас нет уверенности в том, что хоть кто-то из тех, кто сегодня определяет в Украине экономическую политику, знает, что надо делать? Всё идет к тому, что нынешняя система разделения труда, резко став очень сложной и шаткой, больше не сможет поддерживаться украинской финансовой системой.

Судите сами, количество безработных у нас в стране за период карантина увеличилось более чем на 0,5 млн человек, до 2 миллионов, а по оценкам специалистов ТПП Украины, число вынужденно неработающих может достигнуть 4 миллионов!