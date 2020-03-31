Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему политический разрыв Игоря Коломойского и Владимира Зеленского был неизбежен и к чему следует готовиться украинскому олигарху

Трагедия Коломойского, и Дубинский — на выход.

Вчера в ВР Коломойский потерпел, пожалуй, самое тяжелейшее и сокрушительное поражение в своей бурной биографии. Его переиграли, он потерял влияние на Зеленского и опять испытал горечь нереализованной мечты, которую я условно называю "трагедией Коломойского".

Суть трагедии, если коротко, заключается в том, что Игорю Валерьевичу никак не удается реализовать голубую мечту любого олигарха: привести к власти такого президента, который был бы ему полностью подконтролен или, на худой конец, хотя бы не мешал плодотворной деятельности империи «Приват». Временами казалось, что Игорь Валерьевич был очень близок к своей цели, но в конце концов все срывалось и вчерашний фаворит ИВК неизбежно превращался в его заклятого врага. Вчера такая метаморфоза произошла и с Зеленским.

Всю свою сознательную олигархическую жизнь Коломойский вел непримиримую борьбу с украинскими президентами. Исключение составил, пожалуй, только не обладавший необходимыми инстинктами власти Ющенко. Но его слабость с лихвой компенсировала Тимошенко, которая в качестве премьера при Ющенко почти не скрывала, что Коломойский — это ее личный враг, и немало крови попортила «Привату». Что, впрочем, никогда не мешало ЮВТ вступать в тактические союзы с ИВК, когда их интересы в политической борьбе совпадали. Например, как они совпали вчера, когда обе стороны объединились против Зеленского и явно поставили целью его быстрое политическое уничтожение. Лесев: От Зеленского требовалось не быть как Порошенко, а он стал еще омерзительнее © Facebook, Игорь Лесев

Отношения с каждым новым президентом у Коломойского всегда проходили примерно по одной схеме:

— приятная начальная фаза взаимного уважения

— охлаждение отношений — начало противостояния

— открытая борьба

— полный антагонизм, беспредел, суды и выезд в Женеву.

Такую же динамику — причем в рапиде — прошли и отношения Коломойского с Порошенко, в лице которого Игорь Валерьевич встретил, пожалуй, самого опасного противника. Хватательные инстинкты Петра Алексеевича ни в чем не уступали знаменитым челюстям Коломойского, а, возможно, в чем-то даже превосходили их. Поэтому не составляло большого труда спрогнозировать смертельную схватку между ними. Так и произошло! Порошенко стал последовательно вытеснять группу «Приват» из всех энергетических схем, заменяя их своими схемами и в конце концов надежно запечатал ИВК в Женеве, попутно национализировав Приватбанк.

Казалось, что эра Коломойского в Украине закончилась, что группа «Приват» разгромлена, что Игорь Валерьевич навсегда покинул украинскую олигархическую лигу и стал просто богатым швейцарцем. Но… произошло невероятное! Произошло то, во что сам Коломойский всерьез не мог поверить даже в своих самых розовых мечтах. Народ повелся на киношный образ Голобородько, который Игорь Валерьевич создал на паях с Зеленским, и на обещание самого Зеленского "сделать в жизни все как в кино".

Причины такого массового иррационального поведения общества еще ждут своего объяснения, но, как бы то ни было, Коломойский, будучи в отчаянном положении, смог вытащить из колоды джокера и сделать его президентом, имеющим полный контроль над ВР. Невероятно!!

Казалось, что мечта Коломойского наконец-то сбылась! Иметь своего в доску душку Зеленского президентом страны — такое невозможно было представить даже в самых смелых мечтах!

И поначалу все развивалось, как в медовом месяце у молодоженов, которым состоятельные родители оплатили кругосветное путешествие: все суды выигрывались в пользу «Привата», энергетические схемы восстанавливались, налоговые обязательства прощались, контроль над привлекательными госпредприятиями легко брался, дела против ПАПы открывались, свои люди повсюду расставлялись.

Кто помнит, я писал, что "трагедия Коломойского" все равно повторится, что это только вопрос времени, когда Зеленский из душки превратится в злейшего врага, которого ИВК будет всеми силами стараться снести и заменить его на своего нового фаворита.

Вчера это и произошло! Зеленский практически лишил Коломойского надежд на то, что ему не придется возвращать 5 млрд долларов, выведенных из Приватбанка, и лишил надежд на увольнение Ситника, который ведет дело Приватбанка и другие резонансные дела против группы «Приват». Комбинация понедельника. Зеленский, Коломойский, Ахметов и «антиколомойский закон» © скриншот с видео "Радіо Свобода" | скриншот с видео "Радіо Свобода" | Перейти в фотобанк

Впереди нешуточная борьба Коломойского с Зеленским, по сравнению с которой даже противостояние с Порошенко померкнет, потому что цена вопроса 5 млрд долл. и неприятная невыездная запечатанность ИВК в Украине. Как говорится, от любви до ненависти один шаг.

Причины "трагедии Коломойского" заключаются в двух факторах:

— огромные размеры империи «Приват», в которую ни один новый президент никак не мог «вписаться» со своими интересами и с интересами государственного бюджета так, чтобы не задеть интересов «Привата», которые присутствуют почти во всех базовых отраслях;

— личные качества самого Игоря Валерьевича, который в отличие от, скажем, Ахметова, который легко договаривается с любым президентом, неохотно идет на компромиссы и предпочитает жесткую борьбу, даже если она заставляет периодически надолго выезжать на Женевское озеро.

Всю указанную динамику отношений Коломойского и Зеленского я описал еще в июне прошлого года. Тогда же я спрогнозировал, что, когда их отношения разорвутся и они станут непримиримыми противниками, Коломойский станет немедленно раскручивать Дубинского на замену своему бывшему фавориту и готовить досрочные парламентские и президентские выборы.

На днях на канале Медведчука NewsOne Дубинский скромно заявил, что был бы готов попробовать себя на президентской позиции. Раскрутка началась!