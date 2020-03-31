Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook проанализировал политические метания президента Украины Владимира Зеленского за последние месяцы, которые в итоге привели к полному принятию условий МВФ

Что же произошло сегодня?

(экспресс- комментарий).

Если коротко, то в период между увольнением Рябошапки 5 марта и сегодняшним голосованием за «антиколомойский» закон, Зеленский переобулся в воздухе и радикально сменил свой вектор. Сумасшедший градиент изменений!

Теперь подробнее.

В конце февраля группа Коломойского (и не только!), видимо, окончательно убедила Зеленского, что Украина вполне сможет прожить без кредитов МВФ и что пора сбрасывать колониальное ярмо, гнать в шею "соросят", брать под контроль НАБУ, ГПУ, ДБР, НБУ и восстанавливать суверенитет страны. Под "суверенитетом", разумеется, понималась власть уважаемых и достойных людей, в чей узкий круг Зеленского и пригласили.

Ну, а если что, то Россия или Китай в беде не оставят и назло Штатам деньжат всегда подбросят. Как говориться — Разведем лохов! Торганем геополитикой. Не в первой.

Это была, конечно, чистой воды авантюра, но после длительных колебаний Зеленский согласился, тем более, что это избавляло его от неприятной необходимости принимать антиколомойский закон и закон о земле, на которых настаивал МВФ. И вообще открывало дорогу на второй срок, как Президенту, который смог, как в сериале, послать по известному адресу МВФ, "сбросить колониальное иго и восстановить независимость".

Ну у кого не закружиться голова от таких перспектив! Лесев: От Зеленского требовалось не быть как Порошенко, а он стал еще омерзительнее © Facebook, Игорь Лесев

В предвкушении долгожданного геополитического разворота все ТВ каналы Медведчука выкладывались во всю, всячески подбадривая немного сомневающегося гаранта.

Сказано — сделано. Убрали, действительно, недалекого Гончарука, уволили толковую Маркарову, которую Запад хотел видеть Премьером, заменили ее на известного противника МВФ Уманского. Затем настала очередь Рябошапки. За последнего заступились даже все послы G-7, которые срочно приехали в Черкассы на встречу с Зеленским. Но высокое заступничество не помогло: Рябошапку уволили, и следующими на очереди уже стояли Ситник и глава НБУ. Дубинский разрывался от счастья!

Одновременно, Ермак форсировал "мирный процесс" на Донбассе по сценарию Козака., который, видимо, был согласован еще в Омане.

Запад понял, что он теряет Украину и что почти все его усилия летят коту под хвост: В Украине к власти явно приходила группа Коломойского-Авакова и ОПЗЖ. Ожидалось бегство Порошенко, Парубия и др.

Но… прилетел его величество Черный лебедь. В виде пандемии коронавируса. Кроме того, Россия умудрилась ввязаться в торговую нефтяную войну с саудитами, а весь мир вступил в глобальную рецессию.

И выяснилось, что вся авантюрная стратегия Коломойского-Зеленского — это карточный домик. Китай в деньгах отказал, Россия сама ожидает жесточайшего кризиса с месяца на месяц, Уманский признал, что без денег МВФ будет национальная катастрофа.

А что же Запад? А Запад занял принципиальную позицию и преподал Зеленскому урок, как когда — то преподал Януковичу за его известный кидок. Запад потребовал голову ИВК и Зе ее принес, прям как в Библии. Тяжёлый понедельник Зеленского в Верховной Раде © REUTERS, AP

Я представляю, что пережил Зеленский за последнюю неделю. Решение полностью свернуть программу Ермака-Козака, уволить Сивоху, оставить в покое Ситника и Смолия, принять отставку Уманского, пойти на союз с Порошенко и убедить депутатов принять "антиколомойский закон" и закон о земле, дались ему нелегко. Но сработал великий инстинкт самосохранения, потому что допустить дефолт он никак не мог. Эта была бы немедленная и позорная политическая смерть.

Зеленского по — человечески жаль, он ввязался в игры, в которые он играть не умеет. Впереди его ждет страшная схватка с Коломойским, который отныне стал его злейшим врагом, кидки со стороны ОПЗЖ и Тимошенко и, самое главное, месть России за то, что он "не оправдал надежд".

Куда податься бедному бывшему скомороху?

Ну, а чтобы Зеленский запомнил урок надолго, ему показали пленки на Ермака, причем в самый правильный момент.