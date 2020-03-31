Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему он до сих пор считает, что выбор между Порошенко и Зеленским был единственно возможным, несмотря на не сбывшиеся народные ожидания от нового президента

Порошенко 2.0.

Сегодня годовщина 1-го тура выборов, на которых Зеленский победил, что позволило ему получить безоговорочную победу во 2-м туре. Поэтому считаю, настало время подводить итоги после прошедшего года.

Ко мне очень часто приходят комментарии от людей, проголосовавших за Порошенко, с сарказмом высмеивая мой выбор и текущую ситуацию. Я их сарказм признаю, но логику не очень. Попробую объяснить, что я имею в виду.

Давайте говорить откровенно — Зеленский был шансом Украины на смену политик. И народ Украины год назад сделал свой выбор между тотальной безнадегой следующие 5 лет, которая ассоциировалась с Порошенко, и темной лошадкой Зеленским, которая расценивалась как шанс на изменения. Я считаю, что этот выбор был правильный. Между безнадегой и шансом всегда выбирай шанс, а там будь как будет.

В то же время я крайне удивляюсь логике. Давайте просто посмотрим фактам в глаза. До конца августа исполнительная власть была в руках Порошенко. В сентябре Зеленский назначил молодой Кабмин из лиц, которые дякували Порошенко, либо голосовали за Порошенко на выборах, и единственными фракциями, кто не голосовал за отставку Кабмина Гончарука в начале марта были Партия Порошенко и «Голос». Поэтому по идее мы наблюдаем классический диссонанс. Кабмин Гончарука проводил политику Порошенко, ухандохав экономику еще до вхождения в мировой кризис, но граждане, голосовавшие за Порошенко, вместо того чтобы видеть в этом позитив, тотально озлоблены на политику Зеленского… Бьют по Ермаку, а метят в Зеленского. Главные темы соцсетей 30 марта © uaportal.com

Ребята. Очнитесь. Мой главный вывод, который я могу сделать по прошествии года, это то, что Зеленский оказался Порошенко 2.0. У нас не произошло ни смены экономической политики, ни смены налоговой политики, ни посадок, которых нам так щедро обещали с билбордов. Скорее даже наоборот. Та политика зажимания гаек, проводимая Порошенко, активно продолжена Зеленским. Национальный банк связан также политикой меморандума с МВФ, как при Порошенко.

И вообще, в целом, всю повестку на экономическую политику и даже политику назначений на ключевые посты нам продолжают диктовать извне. Голосование 30 марта 2020 года в Раде по увольнению единственного непорошенковского министра финансов и возврат менеджера, голосовавшего за Порошенко на выборах, в пакете с законами от МВФ крайне в этом смысле показательно по сути. В 2019 году менеджеры Порошенко нас пугали дефолтом, если МВФ не даст кредит. В 2020 году другие менеджеры и депутаты ВР от Зеленского занимаются тем же самым — пугают если не МВФ, то дефолтом. Дефолт — это состояние перманентного статуса государства, которое не в состоянии прожить без кредитов и продолжает политику, при которой те, кто при власти, получают миллионы в декларациях, а те, кто без, уезжают от безнадеги в другую страну.

Поэтому по прошествии года мой вердикт однозначен. Субъектной политики от Украинского государства до ближайших выборов президента ждать совершенно бессмысленно. Тотальная безнадега будет только нарастать и усугубляться кризисными явлениями.

Я не являюсь сторонником апокалиптических сценариев для Украины в будущем. Нас однозначно спасут и дадут продолжать бесконечно политику жизни не по средствам с раздутым и неэффективным коррумпированным государственным аппаратом, которым крайне легко управлять. Но это однозначно не то, что видели в Зеленском граждане Украины, проголосовавшие за него.

Поэтому в целом тут видится 3 сценария развития событий:

1) продолжение покидания страны гражданами без перспектив в этой стране;

2) бунт на фоне неспособности государства справиться с кризисом и его проявлениями;

3) самостоятельный уход с должности президента Владимира Зеленского и перезапуск процессов через выборы.

Все это отрицательные сценарии. Но, к сожалению, для положительных сценариев места уже не осталось. Они только в фильмах о Голобородько, которые, очевидно, не будут осуществлены…