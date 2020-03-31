Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook заметил, что, прикрываясь эпидемией коронавируса и солидаризируюсь с представителями прошлой власти, власть продавила в Раде принятие закона о земле

Кузмин утверждает, что земельный закон принят «мертвыми душами» © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк Порошенко и его камарильей и недонацистами, под шум коронавируса, прикрываясь от людей карантином объявили распродажу украинской земли.

Ночью, как настоящие злодеи, эти проходимцы взломали сакральный для Украины и ее граждан вопрос — исключительное право страны на свою землю.