Вообще не подготовив страну к уже начавшейся пандемии, не закупив необходимые лекарственные препараты, более того, организовав вывоз из Украины защитных средств, не переориентировав вовремя бюджет и госаппарат на борьбу с бедой и ее последствиями, не предотвратив заезд в Украину сотен тысяч потенциальных носителей вируса, не сделав вообще ничего, — президент и его зеленые черти в купе с Порошенко и его камарильей и недонацистами, под шум коронавируса, прикрываясь от людей карантином объявили распродажу украинской земли.
Ночью, как настоящие злодеи, эти проходимцы взломали сакральный для Украины и ее граждан вопрос — исключительное право страны на свою землю.