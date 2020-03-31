В Раде новая коалиция. "Слуга народа", "Пёс" и "Голос". Зробылы йих разом. (Сделали их вместе — ред.) Вернее, нас всех.
Осталось Порошенко премьером назначить, а Вакарчука - головой Рады. Именно об этом же мечтали 73% год назад, когда голосовали за Зеленского. На мире можно ставить точку. На развитии тоже. И на тарифах, конечно же. Добро пожаловать в армию-мову-виру.
Пропал калабуховский дом! (с)
И да, "слуги" показали, как и на чём они вертели закон. Язык? Мир? Тарифы? Ради нас они ничего с таким остервенением не приняли и не примут. А вот для МВФ и Сороса — запросто. Мурлота