Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что для будущего страны означает фактическое создание в Раде новой коалиции из «Слуги народа» и фракций Порошенко и Вакарчука

В Раде новая коалиция. "Слуга народа", "Пёс" и "Голос". Зробылы йих разом. (Сделали их вместе — ред.) Вернее, нас всех. Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Осталось Порошенко премьером назначить, а Вакарчука - головой Рады. Именно об этом же мечтали 73% год назад, когда голосовали за Зеленского. На мире можно ставить точку. На развитии тоже. И на тарифах, конечно же. Добро пожаловать в армию-мову-виру.

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И да, "слуги" показали, как и на чём они вертели закон. Язык? Мир? Тарифы? Ради нас они ничего с таким остервенением не приняли и не примут. А вот для МВФ и Сороса — запросто. Мурлота