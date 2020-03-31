В зале 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. При этом Стефанчук отказывается это зафиксировать путём проведения повторной регистрации…

Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине
Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине
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Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении «Слуг народа», совершенном против этого же самого народа.

Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших «за того парня». Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается…