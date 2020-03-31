В зале 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. При этом Стефанчук отказывается это зафиксировать путём проведения повторной регистрации…
Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении «Слуг народа», совершенном против этого же самого народа.
Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших «за того парня». Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается…