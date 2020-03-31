Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook заявил, что будет требовать от нового Генпрокурора соответствующей реакции на незаконное принятие в парламенте земельных поправок

В зале 126 депутатов, а голосует за земельные правки 240 карточек. При этом Стефанчук отказывается это зафиксировать путём проведения повторной регистрации… Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Уважаемая пани генпрокурор Венедиктова! Можете считать мой пост официальным заявлением о преступлении «Слуг народа», совершенном против этого же самого народа.

Теперь-то уж точно президент лишит их всех мандатов за кнопкодавство, а спикер заклеймит позором всех проголосовавших «за того парня». Раз уж Порошенко теперь никто сажать не будет, то прокурорам будет кем и чем заняться, благо — прямая трансляция канала Рада не прерывается…