Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook заметил, что увольнение Сивохо со стороны Зеленского выглядело как предательство тех намерений, с которыми он шел на выборы

По увольнению Сивохо. Человека, который, пожалуй, единственный во всей Зе-команде вёл линию на примирение на Донбассе, с которой Зеленский победил на выборах.

Человека, на которого напали националисты, когда он презентовал проект Зеленского по платформе примирения. «Взял на себя неформальную функцию». Фесенко рассказал, какую роль Сивохо играл в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И после этого его увольняют. Так выглядит развал власти. Так выглядит предательство.

И не удивительно, что на этом фоне Рада просто вытирает ноги об предложенных Зеленским министров (провалили и нового министра финансов, и нового министра здравоохранения) и об предложения его правительства по бюджету.

Это закономерный итог — когда сдаёшь своих, будь готов к тому, что рано или поздно около тебя никого больше не останется.