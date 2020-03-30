По увольнению Сивохо. Человека, который, пожалуй, единственный во всей Зе-команде вёл линию на примирение на Донбассе, с которой Зеленский победил на выборах.
Человека, на которого напали националисты, когда он презентовал проект Зеленского по платформе примирения.
И после этого его увольняют. Так выглядит развал власти. Так выглядит предательство.
И не удивительно, что на этом фоне Рада просто вытирает ноги об предложенных Зеленским министров (провалили и нового министра финансов, и нового министра здравоохранения) и об предложения его правительства по бюджету.
Это закономерный итог — когда сдаёшь своих, будь готов к тому, что рано или поздно около тебя никого больше не останется.