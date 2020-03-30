Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook написал, что сторонники экс-президента Порошенко в союзе с «соросятами» провалили пересмотр бюджета в условиях необходимости экстренных трат для борьбы с эпидемией коронавируса

Самое поразительное — это то, как поросята (союз порохоботов и соросят) упорно не хотят отказываться от своей и прежде сомнительной, а теперь совсем неадекватной реалиям повестки.

Они радостно проголосовали за отставку Емца только потому, что он для них «бывший регионал». Они при перекройке бюджета любой ценой пытаются сохранить финансирование не просто культуры, а своей узкой идеологической модели пропаганды определенных взглядов и ценностей. Депутаты против президента: Рада уволила двух министров, но отвергла кандидатуры Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Они зубами держатся за то, что за шесть (лет. — Ред.) доказало свою ущербность, а сейчас выглядит как безумие. Какие в условиях пандемии и глобальной рецессии могут быть переживания по поводу прямого диалога с Донбассом? Какие могут быть вопли по поводу урезания бюджета Института национальной памяти?

Это все равно, как кто-то на Западе продолжает переживать за сохранение гендерного баланса в бригадах реаниматологов или рефлексирует по поводу авторитарной природы правящего в Китае режима, делающей помощь от него предосудительной. В условиях кризиса первыми погибают не соответствующие изменившимся условиям среды.