Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что нерешительная реакция президента Зеленского на обвинения в адрес главы его офиса Андрея Ермака демонстрирует его неспособность противостоять политическим противникам

Знаете, почему Зеленский так ничего за год и не изменил? Грантоеды и порохоботы загнали его на своё поле и вынудили играть по своим правилам. Весь год президент и его команда только и делают, что оправдываются за свои действия. Головачев: Коррупционный скандал с Ермаком спас Порошенко © Facebook, Головачев Андрей

А должно быть ровно наоборот: даже собака Лероса должна бояться тявкнуть в сторону гаранта. Потому что она лишь собака вшивого иностранного агента и врага народа. А Зеленский — президент, за которым большинство.

Потому что грантоеды и порохоботы — это Супрун и развал медицины, это завышенная цена на газ, это ограничение развития нашей страны сырьевым уровнем в глобальной цепи создания добавленной стоимости, это война, это армия-мова-вира, это героямслава, это майдан, это подчинение интересов нашей страны интересам их зарубежных хозяев — это всё то, приговором чему должен был стать Зеленский. Но не стал. И с такой командой не станет.

А Ермак уже вряд ли станет тем флагманом, который способен реализовать "Минск" или что-то сделать для Донбасса — он теперь на воду дуть будет, чтобы порохоботы и грантоеды не обвинили его в измене. Увы. Либо Зеленский это поймёт и кардинально изменит свою политику, либо грантоеды и порохоботы его добьют. А вместе с ним и нашу страну.