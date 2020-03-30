Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему депутаты Верховной Рады выступили против Зеленского и главы его офиса Ермака

Показательная порка Ермака и Зеленского.

Прикольно наблюдать за голосованием, как отправили Уманского и Емца в отставку, а потом провалили назначение министров и бюджета. Депутаты против президента: Рада уволила двух министров, но отвергла кандидатуры Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сигнал прост: "Вы с нами не договорились, теперь мы вас подвешиваем и будете договариваться по более высокой цене". Коммуникация изначально была слабой позицией Зеленского.

Сначала коммуникация с обществом, а теперь с элитами. Богдан понимал, как система работает, и при всей одиозности знал, где нужно подмазать, где поднажать. А Ермак не смог организовать коммуникацию.

Фактически монобольшинства нет. Управления Радой нет. Зеленский может записывать новые ролики. Ну и, наверное, пора уже думать о главном ролике, который будет начинаться так: "Дорогі українці, я не впорався".