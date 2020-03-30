Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в политической среде Украины все больше «буревестников» неизбежности дефолта

Новые идеологические противоречия эпохи пандемии COVID-19 — партия сторонников карантина против партии противников карантина. Пока побеждает партия карантина. Сила Авакова, Коломойский против МВФ и призрак дефолта. Главное на неделе с 20 по 27.03 от экспертов © Facebook, Арсен Аваков

В апреле ее преимущество будет еще сильнее — Италия и Испания еще не прошли пик эпидемии, другие европейские страны, а также США на него только выходят, а большинство, включая и нас, выйдут на него в последней декаде апреля. Но по мере нарастания социально-экономических проблем и противоречий партия противников карантина начет переходить в контрнаступление. Случится это, скорее всего, не раньше мая.

Ну а у нас уже начинается дискуссия сторонников и противников дефолта. А есть еще маленькая, но очень активная партия «буревестников», которая призывает к быстрейшему разрушению всего старого мира, на обломках которого они собираются строить абсолютно новый мир.

Правда, исторический опыт показывает, что новый мир оказывается не совсем таким, каким он казался «буревестникам», а сами «буревестники» часто оказываются первыми жертвами бури, которую они так страстно призывали. Кстати, такая же судьба может постигнуть и завзятых сторонников дефолта.