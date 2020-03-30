Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что намерение Кабмина сократить на 30% зарплаты и премии топ-чиновникам в наблюдательных советах госкорпораций на фоне их сегодняшних доходов выглядит смехотворно

В рамках борьбы с коронавирусом «Слуги народа» решили ограничить зарплаты руководителям и членам наблюдательных советов госкорпораций на 30%. Кабмин Украины намерен на треть урезать зарплаты топ-чиновникам © Кабинет министров Украины

Теперь какой-нибудь лещенконаемский иностранец в "Укрзализнице" будет получать не 1 млн грн в месяц, а всего лишь 700 тысяч, а директор Укрпочты — не 2 млн грн, а на 666 тыс. меньше. На 666 тыс. грн в месяц. И это притом, что ОПЗЖ подала законопроект, которым зарплаты всех чиновников ограничиваются 10 минимальными, т. е. не более 47 тыс. 230 грн.

Не хотят «Слуги» голосовать за наш проект, не хотят обделять себя и своих западных кураторов, их агентов и прочее псевдолиберальное отребье. Что ж, следите, друзья, за сегодняшними голосованиями в нашей «коронавирусной Раде».