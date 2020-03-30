Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что российским гражданам нужно готовиться к продолжительному карантину, но в течение месяца-двух ситуация может кардинально улучшиться

Несколько цифр, дат и фактов, которые помогают ориентироваться в ситуации с пандемией на опыте других стран. И примерно понимать, что и когда ждет нас.

1. В Китае о первом случае заболевания официально сообщили 10 января. На нынешний российский уровень (рост числа заболевших — более 200 в день) страна вышла 23 января. Примерно тогда же стали вводиться жесткие меры карантина.

Сегодня объявлено, что в Китае возобновляется авиа- и железнодорожное сообщение. Вчера в городе Ухань (эпицентре пандемии) вновь запущено метро. Это своеобразный символ победы над пандемией — возможно, промежуточной, не окончательной. Но тем не менее.

Рост числа зараженных в КНР резко замедлился с 18 февраля. То есть, если ориентироваться на китайский опыт, заметное улучшение ситуации наступило примерно через месяц после введения жестких мер (здесь, правда, надо учитывать, что в Китае они были гораздо более суровыми, чем во всех без исключения странах Европы). Будни катастрофы. Западные СМИ об эпидемии коронавируса © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк

2. В Италии сегодняшний российский уровень роста числа заболевших был 28-29 февраля. Затем пошел взрывной рост, продолжавшийся до 21 марта. После чего ситуация стабилизировалась (хотя и на очень высоком уровне — о победе над пандемией и смягчении мер карантина говорить слишком рано).

3. Испания отставала от Италии примерно на десять дней. Еще 8 марта показатели там были на уровне сегодняшних российских, общество было расслабленно, а политики из правящей Социалистической партии призывали сограждан участвовать в массовых акциях по случаю Женского дня.

Затем пошел взрывной рост, и уже 14 марта в стране было объявлено чрезвычайное положение. Испанская динамика сегодня гораздо хуже итальянской. То есть даже две недели чрезвычайного положения пока не позволили переломить ситуацию.

Какие из этого выводы для России? Приготовиться к тому, что жесткие ограничения, (которые, видимо, скоро будут введены) — надолго. Как минимум на три-четыре недели. Но при этом важно не отчаиваться и понимать: в течение месяца-двух ситуация может кардинально улучшиться — как в Китае. Надо только потерпеть. И дотерпеть.