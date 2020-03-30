Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что если власть не найдет нестандартных решений по выходу из кризиса, то украинскую экономику ждет или длительная депрессия, или гиперинфляция

У Рады сегодня выбор между плохим и очень плохим сценарием, без оглядки на мнение народа и экспертов.

Какой ужас теперь происходит на самой «верхушке»?! Власти с сильным грохотом уронили гривну и реальные доходы украинцев, а сейчас, когда становится всё тревожнее и печальнее из-за распространения коронавируса и резкого замедления национальных экономик, они уже не могут управлять ожиданиями украинцев.

Что дальше? ОП и Кабмин выбрали самый простой путь — клянчить кредитные деньги у МВФ, причем на любых условиях кредитора — лишь дали немного денежек. Ну а разве Фонд не знает, что нельзя давать наркоману наркотик, когда у него «ломка». Точно так же нельзя лечить кредитный кризис только новыми кредитами. Новое кредитование — это рост долгов! Если Кабмин Д. Шмыгаля будет продолжать увеличивать долги — мы будем надувать этот же долговой или кредитный «пузырь». И все равно он лопнет! Бюджетные страсти. Премьер-министр Украины решил избавиться от граждан © Facebook Денис Шмыгаль

Нужен системный и комплексный подход к решению этих проблем! И он есть, однако президент В. Зеленский вчера однозначно выбрал иной путь, заявив: «Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами». Таким образом, президент поставил законодателей перед выбором: если они сегодня, 30 марта, не примут «антиколомойский» закон и закон об открытии рынка земли — будет дефолт, если проголосуют «за» — МВФ и МБ дадут денег, чтобы протянуть агонию издыхающей экономики.

Увы, всем нам понятно, что никто из тех, кто сегодня определяет в Украине экономическую политику, — не знает, что дальше делать. И, конечно, они не могут оценить риски для этой нашей системы. Однако риски (и не только из-за эпидемии коронавируса) продолжают быстро расти. Всё идет к тому, что нынешняя система разделения труда, резко став очень сложной и шаткой, больше не сможет поддерживаться украинской финансовой системой.

Мы стоим перед необходимостью придумать что-то новое и нестандартное. Но чтобы появилось что-то новое, его надо начать делать. Иначе у нас будут расти только риски и неопределенности. А пока наше правительство и Рада вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценариями дальнейшего развития событий в Украине.

Очень плохой сценарий — это депрессия, когда наши люди, не привыкшие к такому сильному затягиванию поясов, через некоторое время рискуют столкнуться с проблемой элементарного голода (как это было в прошлом веке в период Великой депрессии в США).

На этом драматическом фоне второй сценарий с запуском украинского печатного станка (с разгоном маховика инфляции и с пожиранием инфляцией внутренних долгов) выглядит хоть и плохо, но не катастрофически. Правда, лично у меня есть ощущение, что вся проблема сжигания наших долгов инфляцией упрется в то, что скорость создания долгов может опережать их сжигание. И эту скорость Кабмину Д.Шмыгаля вряд ли удастся отрегулировать.

Поэтому и дальше будет падать жизненный уровень украинцев. Анализируя текущую ситуацию, приходится размышлять именно такими категориями. Особенно когда ОП, Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм. Выводы делайте сами.