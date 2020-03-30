Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook попытался разобраться, что стоит за противоречивыми заявлениями белорусского руководства и комментарием российского Минфина о поставках нефти на НПЗ Белоруссии

О бесплатной нефти для Минска.

После комментария из российского Минфина о том, что там ничего не знают о механизме межбюджетных трансфертов для компенсации премии поставщикам нефти и не ведут работ по его созданию ситуация с нефтью для РБ вновь зависла.

Похоже, что единственным поставщиком нефти в РБ остаётся, как и предполагалось, Гуцериев. Но и с «Сафмаром» тоже ничего не ясно: компания исчерпала свои квоты по поставкам нефти в первом и втором кварталах, увеличить их невозможно из-за принципа равнодоступности к нефтяной инфраструктуре. Остальные нефтяные компании, очевидно, с предложенными Минском условиями не согласны и наращивают объёмы экспорта нефти через морские порты (+12% порты Балтики и +16% Новороссийск к мартовским объёмам). Зрада или перемога: какие именно условия Лукашенко приняла Москва © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Тем временем в США спрос на нефть опустился до такого уровня, что отдельные производители теперь доплачивают за то, чтобы их переполненные хранилища освободили от нефти. Стоимость нефти стала отрицательной: минус 19 центов за баррель. Проще говоря, в США уже доплачивают за нефть.

В Венесуэле стоимость барреля нефти колеблется в коридоре от 5 до 10 долларов — хранилища заполнены, добыча сокращена до 450 тыс. баррелей в день.

Вот только проблем от вайомингской нефти множество: она высокосернистая, годится лишь для битума и асфальта, и её невозможно вывезти из США, а венесуэльская нефть «токсична» из-за санкций, в том числе вторичных.

Поэтому от дешёвой или вовсе дармовой нефти Минску ни холодно, ни жарко, а переговоры в очередной раз зашли в тупик. Кто прав, а кто виновен со стороны понять невозможно, в данном споре у каждого своя экономическая правда.

Вот только к последующим громким словам о принятии условий и достижении договорённостей от белорусских чиновников придётся относиться осторожно: то ли они выдают желаемое за действительное, то ли в нефтяном деле постоянно появляются новые подводные камни.