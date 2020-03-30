Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook написал, что после предложения МВФ о реструктуризации долга странам-должникам у власти не будет аргумента и далее проталкивать закон о продаже земли

МВФ и Всемирный банк сами предложили странам-должникам, с учетом пандемии и ее последствий для экономики, реструктуризацию долгов, а также кредиты на преодоление этих последствий. «Можем получить до $10 млрд». Зеленский сказал, с кем кроме МВФ ведет переговоры © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

То есть украинской власти нужно провести переговоры о реструктуризации долга, перенести выплаты этого года на другое время, постараться получить максимально дешевые кредитные ресурсы.

Под каким теперь предлогом президент и его зелёные «слуги-враги народа» будут втюхивать нам необходимость продажи украинской земли? Чтоб победить коронавирус или чтоб Крым с Донбассом вернулись?

Любые их доводы в этом случае — ложь, лицемерие и вредительство национальным интересам.