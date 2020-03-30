Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал президентские рассуждения о возможных сценариях развития эпидемии коронавируса на Украине

Сегодня слушал президента о трех сценариях эпидемии на Украине:

1. Самый оптимистичный —3-5 % населения больных — это 1-2 млн человек, при нынешней смертности в 2% это составляет 20-40 тыс. умерших. И даже если соотношение выявленных к невыявленным принять как 1 к 4 (т.е. 80% больных не обратятся в больницу), то 4-8 тыс. погибших — это тоже очень много; Война с коронавирусом грозит Украине тотальным поражением. Главные темы социальных сетей 23-27 марта © REUTERS, Stringer | REUTERS, Stringer | Перейти в фотобанк

2. Среднеоптимистичный. 25% населения заболели — это около 8 миллионов человек. Последствия даже не хочу представлять.

3. Наименее оптимистичный. Более 50 % населения заболеют — это 22 миллиона человек. Последствия тоже не хочу просчитывать.

В связи с этим вспоминается наша дискуссия с Юрием Камельчуком на канале «112 Украина» — президент фактически слово в слово повторил мои аргументы. Это когда власти полезнее слушать, чем говорить. Ссылка в первом комментарии.

P.S. Такого количества больных пока нет ни в одной стране мира.