Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему те специалисты, которые поддерживали реструктуризацию Яресько в 2015 году, сейчас выступают против подобного шага

Интересное наблюдение: все те эксперты, которые яростно защищали реструктуризацию имени Яресько в 2015 году (и, заметьте, продолжают ее хвалить), сейчас являются такими же непримиримыми противниками возможной реструктуризации государственных долгов.

Казалось бы, парадокс? Отнюдь. Просто эти ребята привыкли во время переговоров сидеть "по обе стороны стола", полностью контролируя ход игры, а сейчас у них такой уверенности нет. Не имея гарантий того, как все сложится, они и осуществляют яростные нападки на идею реструктуризации, хотя ее проведение — в интересах и кредиторов, и государства, так как формирует консервативный, реальный платежный график, что позитивно повлияет и на экономику, и на социальную стабильность, и на платежеспособность Украины в долгосрочной перспективе, и, кстати, на наши кредитные рейтинги, которые, заметим, существенно улучшились после успешной реструктуризации, проведенной в 1998 году. «Можем получить до $10 млрд». Зеленский сказал, с кем кроме МВФ ведет переговоры © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Открою маленький секрет Полишинеля: кредит МВФ всегда воспринимался нашими "элитами" как возможность перекредитоваться от периода минимальных мировых цен на сырье до следующего положительного экстремума. Как правило, речь шла о 2-3 годах.

В нынешней глобальной экономической парадигме этот период может затянуться на более длительное время. Экономику необходимо готовить к структурной перезагрузке, а не пытаться играть в "дохлого опоссума", пытаясь переждать кризисную бурю на кредитной капельнице МВФ. А накануне бури каждый рачительный хозяин пытается сберечь содержимое своих амбаров. Если он, конечно, хозяин.

Ну а пока DTEK Energy, пользуясь мировой конъюнктурой, объявило о реструктуризации своих международных обязательств по еврооблигациям и банковским кредитам. Олигарх своему "детищу" плохого не посоветует. Как всегда, у нас все происходит в контексте логики крупнейших ФПГ страны: себе — все, государству — закон. Себе — реструктуризацию, государству — погашение долгов до последнего украинца.