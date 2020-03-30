Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что коррупционная история с публикацией компромата на брата главы Офиса президента сыграет на руку Порошенко и, скорее всего, позволит ему избежать уголовного преследования

Порошенко спасен!

Ряд видео, размещенных сегодня депутатом от СН Гео Леросом, на которых показано, как торгует государственными должностями брат Ермака, оказались спасительным подарком для… Порошенко.

Думаю, что отныне он может совершенно не волноваться по поводу своего уголовного преследования.

Анализ психологического портрета Зеленского однозначно показывает, что он никогда не пойдет на то, чтобы уволить руководителя своего офиса Ермака и поручить Генеральной прокуратуре расследовать делишки его брата и, скорее всего, и его самого. Это выше Богом данных Зеленскому душевных сил. Он и Юзика своего отмазал, не то что свою правую руку! Нардеп Поляков подал в суд из-за того, что Ермак не предоставил вовремя декларацию за 2019 год © uaportal.com

А раз так, то придется замять дело Ермака и дать отмашку сворачивать дела Порошенко. Что называется, «стороны обменялись взаимными ударами и признали баланс сил».

Как бы ни старался «известный юрист» проталкивать дела «главного государственного преступника», отныне он упрется в глухую стену.

История повторяется. В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование «попередников» из «банды Януковича», но его самого быстренько поймали на «горячем», и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими забаганками. Благо АТО давало для этого массу привлекательных возможностей.

Любая украинская власть пытается удерживать свой рейтинг на обещаниях посадить «попередников». Это очень привлекательная идея для плебса. Обещания дают эффект ровно до того момента, пока старая власть не поймает новую на громкой коррупции и не продемонстрирует охлосу, что новая власть ничуть не лучше старой. После этого обе стороны пожимают друг другу руки и в дальнейшем занимаются дерибаном бюджета уже совместно: каждый на своем участке.

Именно такая история, сейчас уже об этом можно сказать с полной уверенностью, — произошла и с Зеленским. Отныне его рейтинг будет неуклонно падать, а перспектива досрочного ухода становится все более реальной.

Ну а Петр Алексеевич теперь может спокойно вздохнуть, отряхнуться от дерьма и выпрямить плечи. Впереди безоблачное будущее. Он дождался того, что так упорно ждал. Кто такой Ермак, знающие люди прекрасно понимали, думаю, «охотились» за ним и не сомневались, что радостное событие непременно настанет. Оно и настало!