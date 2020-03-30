Час назад в Офисе президента было землетрясение. Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Денис Ермак — обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло.
Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений. Ермак оправдывался, что это все провокация, и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист. То есть он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала.
При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что Зеленскому будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией.
Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.
Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику.
Зеленский больше не может делать вид, что он в танке. Или он будет адекватно действовать, или будут действовать люди, которых утомила имитация государства и государственной политики.