Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что скандал со сливом компромата на брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака будет иметь серьезные кадровые последствия

Час назад в Офисе президента было землетрясение. Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Денис Ермак — обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло.

Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений. Ермак оправдывался, что это все провокация, и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист. То есть он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала. Почему не будет мира в Донбассе: "ястребы" побеждают "голубей" в партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что Зеленскому будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией.

Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.

Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику.

Зеленский больше не может делать вид, что он в танке. Или он будет адекватно действовать, или будут действовать люди, которых утомила имитация государства и государственной политики.