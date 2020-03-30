Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что новый Кабмин в условиях кризиса не способен принять действенные экономические меры по столь необходимой сейчас поддержке национального бизнеса и рядовых граждан

По окончании карантина из «нор» самоизоляции вылезут все голодные и злые безработные — кто об этом думает в Кабмине и Раде?

Скорее всего, в конце апреля мы с вами узнаем подлинный масштаб экономического шока в Украине. Уже не сомневаюсь, что объявленная в мае статистика по украинскому рынку труда — это будет шок. А пока во власти на этот счет водворилось гробовое молчание и бездействие. Но так далеко не везде. Друзья, думаю, вам небезынтересно будет узнать, что в этой связи делают Президент Д.Трамп, конгресс и сенат Америки. Министры финансов и здравоохранения Украины подали в отставку в разгар пандемии © Андрей Лубенский

Да, проблем на фоне пандемии коронавируса хватает и у американцев. Только на этой неделе обратились за пособием по безработице 3,28 млн. человек — это в 4,9 раза (!) больше, чем на пике кризиса в 2008-2009 годах. В следующем месяце этот рекордный уровень, скорее всего, будет превышен.

И в этих тяжелейших условиях США приняли пакет помощи американской экономике из-за пандемии коронавируса на $2 триллиона! При этом американцы с годовым доходом до $75000 получат по $1200, а семьи с детьми еще дополнительно по $500 на каждого ребенка. Также под займы для малого бизнеса выделено $367 млрд. и, конечно, еще $130 млрд. пойдет на покрытие нужд медицинских учреждений.

К сожалению, ранее сделанное Кабмином Шмыгаля является нелогичным и иррациональным действием. Министры и законодатели так и не поняли, что такое точечная поддержка бизнеса и граждан, а также как внедрять конкретные программы выживания в условиях карантина. Господа, если сами не способны решать государственные проблемы, то хотя бы копируйте решения своих западных коллег. Главное — не прячьте головы в песок!