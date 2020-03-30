Помощь, которую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС.
И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться.
Помощь, к-ую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС. И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2020