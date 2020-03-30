Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что после оказания Россией гуманитарной помощи Италии, некоторые страны Евросоюза все же начали обращать внимание на катастрофическую ситуацию с распространением эпидемии коронавируса у соседей с апеннинского полуострова

Помощь, которую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС.

И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться.

Помощь, к-ую Россия оказывает задыхающейся от эпидемии Италии, имеет и другой важный эффект: она заметно усилила внимание к этой стране со стороны ЕС. И вот уже заболевших итальянцев везут в больницы Германии, о помощи со стороны Франции говорит Макрон… Начали подключаться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2020

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