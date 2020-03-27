Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook описал, в чем состоит план выхода из эпидемиологического и экономического кризиса, разработанного ОПЗЖ

Сегодня перед Украиной стоят два очень серьезных вызова — это борьба с эпидемией, которая не собирается отступать, и жесточайший экономический кризис.

Из-за хаотичных действий власти и карантина остановились целые отрасли украинской экономики. Кризис и коронавирус дает Украине шанс, но она его упустит – политолог Чаплыга © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В вынужденные отпуска отправлены миллионы работников, многие без компенсаций и выплат. У людей скоро просто закончатся деньги на жизнь.

Мы разработали детальный Антикризисный план, в котором четко и пошагово прописано, что нужно сделать власти для защиты граждан и помощи национальной экономике. На сегодня это единственная рабочая стратегия реальной помощи людям и вывода страны из кризиса.

В чем его суть?

Мы предлагаем не забирать деньги у людей и громад, а сократить расходы на содержание силовиков и чиновников. Начать переговоры с МВФ и другими кредиторами о реструктуризации долгов, которые мы не можем сейчас обслуживать. Остановить все неприоритетные инвестиции, прекратить финансирование любых идеологических и пропагандистских программ и проектов.

Настаиваем на отмене экономической блокады Донбасса и нормализации торгово-экономических отношений с Россией. Это поддержит экономику, поможет наполнить бюджет и загрузить производства.