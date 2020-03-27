Украинский политик, депутат Верховной Рады VI созыва Кирилл Куликов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что украинская власть избрала свою обычную стратегию «и рыбку съесть, и на тракторе покататься»

Власть Украины решила избрать свой «особливий» — украинский путь в борьбе с эпидемией и последующим экономическим кризисом. «Як завжди» — в Украине власть выбирает стратегию «и рыбку съесть, и на тракторе покататься»: никаких чрезвычайных мер внутри страны, такая себе ситуация — вдруг электорат обидится; никаких чрезвычайных, форс-мажорных мер на международном уровне — вдруг кредиторы обидятся. Киев получил тесты из Китая, от которых Испания отказалась из-за ненадежности — СМИ © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

В результате мы получим и эпидемию (взгляните на украинско-польскую границу, там те, кто за повышенную ставку работал медсестрами, сиделками, чистильщиками в Испании, Италии и т.д.), а за 3 месяца мы так и не удосужились принять «чрезвычайные меры в медицине» — ни лекарств, ни оборудования, ни клиник; мы получим мощнейший экономический кризис, ибо деньги, которые сегодня нужно отдать/раздать отечественному бизнесу и каждому гражданину, для поддержания бизнес-активности и потребительского спроса, расписаны под выплату внешних обязательств (а их ни много ни мало — половина доходной части бюджета, который сегодня собирают на 35%).

И на фоне своей корявости, нерешительности и трусости власть получит сильнейший политический кризис (с учетом оружия на руках — страшно представить).

Что ж, моя фраза, сказанная, когда избрали Зеленского, что нынешний президент будет либо хорошим, либо последним, реализуется полностью, к сожалению.