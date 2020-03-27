Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook подчеркнул, что некоторые представители крупного национального бизнеса по просьбе Зеленского взяли на себя часть функций государства

Как я уже писал, Владимир Зеленский провёл 16 марта знаковую встречу с представителями крупного бизнеса. На ней президент фактически попросил бизнес взять на себя часть функций государства по финансированию борьбы с коронавирусом.

По данным СМИ, на этой встрече даже распределили конкретные области, которым будут выделять деньги миллионеры:

Ринат Ахметов — Донецкая, Луганская, Львовская, Ивано-Франковская области;

Игорь Коломойский — Запорожская область;

Виктор Пинчук — Днепропетровская область;

Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;

Вадим Новинский — Херсонская область;

Александр Ярославский — Харьковская область и т.д. Молчанов рассказал, во что отольется Украине помощь олигархов © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Прошло 11 дней, и уже пора подвести предварительные итоги. Можно констатировать, что пока некоторые предприятия наживаются на беде, другие наоборот — активно помогают её преодолеть.

Например, СКМ (владелец Ринат Ахметов) уже выделил на борьбу с вирусом около 300 миллионов гривен, МХП (владелец Юрий Косюк) выделил около 85 миллионов гривен.

В трудные времена хорошо видно, кто есть кто, и не нужно забывать, что все мы сейчас в одной лодке и боремся с общей угрозой.

Одна из последних опор медицинской и продовольственной безопасности страны — крупный национальный бизнес. Выработать стратегию комплексной поддержки отечественного бизнеса — это вопрос государственной безопасности.

Иначе рискуем окончательно погрузиться в хаос и анархию.