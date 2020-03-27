Как я уже писал, Владимир Зеленский провёл 16 марта знаковую встречу с представителями крупного бизнеса. На ней президент фактически попросил бизнес взять на себя часть функций государства по финансированию борьбы с коронавирусом.
По данным СМИ, на этой встрече даже распределили конкретные области, которым будут выделять деньги миллионеры:
Ринат Ахметов — Донецкая, Луганская, Львовская, Ивано-Франковская области;
Игорь Коломойский — Запорожская область;
Виктор Пинчук — Днепропетровская область;
Юрий Косюк — Винницкая и Черкасская области;
Вадим Новинский — Херсонская область;
Александр Ярославский — Харьковская область и т.д.
Прошло 11 дней, и уже пора подвести предварительные итоги. Можно констатировать, что пока некоторые предприятия наживаются на беде, другие наоборот — активно помогают её преодолеть.
Например, СКМ (владелец Ринат Ахметов) уже выделил на борьбу с вирусом около 300 миллионов гривен, МХП (владелец Юрий Косюк) выделил около 85 миллионов гривен.
В трудные времена хорошо видно, кто есть кто, и не нужно забывать, что все мы сейчас в одной лодке и боремся с общей угрозой.
Одна из последних опор медицинской и продовольственной безопасности страны — крупный национальный бизнес. Выработать стратегию комплексной поддержки отечественного бизнеса — это вопрос государственной безопасности.
Иначе рискуем окончательно погрузиться в хаос и анархию.