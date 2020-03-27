Хотелось бы сейчас еще послушать сторонников теории ̶«п̶л̶о̶с̶к̶о̶й̶ ̶з̶е̶м̶л̶и̶» сервисной экономики (всяких там барбершопов, коворкингов, кафересторановклубов, курсов/тренингов/митингов и так далее) — что делать дальше?
В США за неделю более 3 миллионов заявлений на получение пособия по безработице, в Канаде — около 1 миллиона (5% трудоспособного населения) — в основном это уволенные из сервисного сегмента, туризма и сферы развлечений.
Эти сегменты сейчас стремительно схлопываются и выживут здесь «далеко лишь не все». Посмотрите, что будет дальше с некоторыми странами южной Европы и Северной Африки, другими ориентированными на туризм и сервис, если карантины продлятся хотя бы до 1 июня.
Что там, кстати, о «грязных заводах», «негуманных фермах», «совковых инженерах»… продолжающих работать?
Украине необходима новая современная индустриализация — только она залог преодоления не только эпидемиологического, но и экономического и политического кризисов.