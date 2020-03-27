Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил на своей странице в Facebook, что новая современная индустриализация позволила бы Украине преодолеть не только эпидемиологический, но и экономический и политический кризисы

Экономист констатировал распад индустриального ядра Украины © Facebook, Алексей Кущ

В США за неделю более 3 миллионов заявлений на получение пособия по безработице, в Канаде — около 1 миллиона (5% трудоспособного населения) — в основном это уволенные из сервисного сегмента, туризма и сферы развлечений.

Эти сегменты сейчас стремительно схлопываются и выживут здесь «далеко лишь не все». Посмотрите, что будет дальше с некоторыми странами южной Европы и Северной Африки, другими ориентированными на туризм и сервис, если карантины продлятся хотя бы до 1 июня.

Что там, кстати, о «грязных заводах», «негуманных фермах», «совковых инженерах»… продолжающих работать?

Украине необходима новая современная индустриализация — только она залог преодоления не только эпидемиологического, но и экономического и политического кризисов.