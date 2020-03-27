Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook написал, что эпидемия коронавируса со всей ясностью показала несостоятельность теорий о сервисной экономике

Хотелось бы сейчас еще послушать сторонников теории ̶"̶п̶л̶о̶с̶к̶о̶й̶ ̶з̶е̶м̶л̶и̶"̶ сервисной экономики (всяких там барбершопов, коворкингов, кафе/ресторанов/клубов, курсов/тренингов/митингов и так далее) — что делать дальше? В мире идет биологическая война, а страны на военном положении – венгерский эксперт © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В США за неделю — более 3 млн заявлений на получение пособия по безработице, в Канаде — около 1 млн (5% трудоспособного населения) — в основном это уволенные из сервисного сегмента, туризма и сферы развлечений. Эти сегменты сейчас стремительно схлопываются и выживут здесь "далеко лишь не все". Посмотрите, что будет дальше с некоторыми странами Южной Европы и Северной Африки, другими — ориентированными на туризм и сервис, если карантины продлятся хотя бы до 1 июня.

Что там, кстати, о "грязных заводах", "негуманных фермах", "совковых инженерах… продолжающих работать?

Украине необходима новая, современная индустриализация — только она залог преодоления не только эпидемиологического, но и экономического и политического кризисов.