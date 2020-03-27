Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что после слов руководителя МВФ сомнений в принятии Радой закона о земле не осталось

Спекуляций на тему условий кредита МВФ больше нет.

Вот что сказала руководитель фонда: МВФ предлагает Украине 8,8 млрд долларов за закон о рынке земли — Дубинский © Дубинский

"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", — подчеркнула Георгиева.

Сегодня вопрос стоит очень четко, деньги против закона о земле («антиколомойский закон» смотрится теперь как что-то дополнительное).

Вся эта паника с эпидемией как гарантированное достижение одной конкретной цели — продать землю?!