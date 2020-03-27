Кабмин Украины предложил увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд гривен из-за коронавируса — Гончаренко
Кабмин Украины предложил увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд гривен из-за коронавируса — Гончаренко
© Facebook, Верховна Рада України
Вас не удивляет, что наша власть просит МВФ увеличить кредит, но почему-то не хочет взять в госбюджет 4 млрд лёгких денег от легализации игорного бизнеса?

При этом 4 млрд отбирают из финансирования науки и образования для Стабфонда.

И почему-то ничего не слышно о поддержке аграриев, хотя вот уже почти посевная, а у нас чрезвычайное положение?