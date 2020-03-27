Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Кабмин легко мог бы получить запрашиваемые у МВФ деньги от налогообложения предприятий игорного бизнеса

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