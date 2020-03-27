Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Кабмин легко мог бы получить запрашиваемые у МВФ деньги от налогообложения предприятий игорного бизнеса
Вас не удивляет, что наша власть просит МВФ увеличить кредит, но почему-то не хочет взять в госбюджет 4 млрд лёгких денег от легализации игорного бизнеса?
При этом 4 млрд отбирают из финансирования науки и образования для Стабфонда.
И почему-то ничего не слышно о поддержке аграриев, хотя вот уже почти посевная, а у нас чрезвычайное положение?
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