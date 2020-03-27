Обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook заявил, что попытки политиков в условиях эпидемии обустроить для себя эксклюзивные палаты выглядят аморально

В ситуации намечающегося краха украинская власть действует именно так, как и должна действовать власть феодального государства. Коронованные коронавирусом. Украинская элита на больничной койке © REUTERS, OGI | REUTERS, OGI | Перейти в фотобанк

Пока одни скрывают анализы, другие принимают решения о создании эксклюзивных палат для «лиц, пользующихся государственной охраной» — проще говоря, для «слуг народа».

Хотя никто не понимает, помогут ли им эти палаты и, самое главное, эта самая охрана, если через месяц-другой карантина украинцы, живущие от зарплаты до зарплаты, останутся в буквальном смысле слова без средств к существованию.

Есть болезни даже пострашнее, чем коронавирус.