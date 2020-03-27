Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на то, что МВФ ставит обязательным условием получения очередного транша принятие закона о введении рынка земли и так называемого «антиколомойского» закона по банковской деятельности

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подтвердила информацию, что Фонд ждёт от Украины принятия сразу двух законов — про землю и про банки.

Вчера проголосовать за эти законы на внеочередном заседании уговаривал лидеров фракций Владимир Зеленский, вызывая их на встречу по одному.

Отметим, что принятия в окончательном чтении этих законов на внеочередном заседании будет грубейшим нарушением регламента. Глава МВФ рассказала, как власти Украины могут ускорить процесс получения нового транша © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Закон о банках даже не прошёл ещё первое чтение, а голосовать сразу в двух чтениях недопустимо (с антивирусным законом такой финт пройдёт — никто его оспаривать не будет, а вот с банками иная ситуация). А законопроект о земле может быть проголосован только на пленарном заседании, а не на внеочередном.

Таким образом, даже если за оба закона проголосуют (что пока не факт), то нарушения по процедуре принятия приведут в последующем к их отмене через Конституционный суд.

Это, кстати, будет очень в стиле украинских политиков: проголосовать с очевидными нарушениями за законы, получить деньги от МВФ, разворовать их, а затем через Конституционный суд отменить оба закона.

А потом, кстати, и «Приватбанк» Коломойскому можно вернуть, и дефолт объявить. А то объявлять дефолт на голодный желудок, не украв перед этим транш Фонда — это не в правилах украинской власти и приближённых к ней олигархов.