Российская журналистка Светлана Селиванова на своей странице в соцсети Facebook продолжает делиться личными впечатлениями о борьбе властей КНР с эпидемией коронавируса

Русский код.

Сейчас отчётливо высветилось. Несмотря на все сломы, на все изменения политических систем, даже несмотря на олигархический произвол, русский код сохраняется. Ничто его не убило и, верю, не убьёт. Даже вирус — и не только биологический. Сострадание, взаимопомощь, чувство справедливости и всемирной отзывчивости — это наше всё. Коронавирус в Европе: в Италии началась очередная «информационная война» против России © REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | Перейти в фотобанк

У Китая другая история. Но и он, как и Россия, никогда не был агрессором, и это во многом определило менталитет народа. Сегодня Поднебесная вышла на авансцену мировой истории, и чувство ответственности возросло в разы. Поэтому и бескорыстная искренняя помощь — как с нашей стороны, так и с китайской, тем, кто попал в капкан неожиданной беды, даже и идеологическим недругам.

В конце концов, есть же пределы политической пропаганды? Может быть, и эта всемирная вирусная напасть была дана для того, чтобы люди очнулись и включили собственные мозги?