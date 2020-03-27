Русский код.
Сейчас отчётливо высветилось. Несмотря на все сломы, на все изменения политических систем, даже несмотря на олигархический произвол, русский код сохраняется. Ничто его не убило и, верю, не убьёт. Даже вирус — и не только биологический. Сострадание, взаимопомощь, чувство справедливости и всемирной отзывчивости — это наше всё.
У Китая другая история. Но и он, как и Россия, никогда не был агрессором, и это во многом определило менталитет народа. Сегодня Поднебесная вышла на авансцену мировой истории, и чувство ответственности возросло в разы. Поэтому и бескорыстная искренняя помощь — как с нашей стороны, так и с китайской, тем, кто попал в капкан неожиданной беды, даже и идеологическим недругам.
В конце концов, есть же пределы политической пропаганды? Может быть, и эта всемирная вирусная напасть была дана для того, чтобы люди очнулись и включили собственные мозги?