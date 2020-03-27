Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook рассказал, какие инвестиции во время пандемии коронавируса решили сделать депутаты Ровенского горсовета

Сегодня депутаты Ровенского горсовета принимают решение о выделении 2 миллионов гривен на памятник Степану Бандере. Если в Украине есть истинные бандеровцы, они должны расправиться с Портновым – волонтер «АТО» © aportnov.com

Это очень нужная сейчас инвестиция — вид Бандеры должен испугать коронавирус. Интересна идея памятника: бюст Бандеры установлен на фоне символа заклятого его врага — Андрея Мельника.

Тризуб с мечом был символом ОУН Мельника. Сказать, что они друг друга не любили — это ничего не сказать. Они друг друга убивали, но едины были в еврейском вопросе.

Бандеровцы и мельниковцы приложили все усилия для уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно — 60% населения города.