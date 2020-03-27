Сегодня депутаты Ровенского горсовета принимают решение о выделении 2 миллионов гривен на памятник Степану Бандере.
Это очень нужная сейчас инвестиция — вид Бандеры должен испугать коронавирус. Интересна идея памятника: бюст Бандеры установлен на фоне символа заклятого его врага — Андрея Мельника.
Тризуб с мечом был символом ОУН Мельника. Сказать, что они друг друга не любили — это ничего не сказать. Они друг друга убивали, но едины были в еврейском вопросе.
Бандеровцы и мельниковцы приложили все усилия для уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно — 60% населения города.