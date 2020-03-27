Сергей Сивохо в эфире ZIK заявил, что власть "решила проблему" пересечения КПВВ пенсионерами Донбасса "путём отмены 60-дневного срока верификации".
Сергей, вы ничего не отменили. Вы лишь ввели мораторий на время карантина и на 30 дней после его отмены. Вынужденно и временно, создав очередную проблему.
В мае поедут на верификацию те старики, у кого 60 дней в мае истекает, и те, кто 60 дней за март и апрель пропустит. То есть нагрузка на КПВВ возрастёт минимум в 2 раза.
Вы хотя бы срок моратория после карантина увеличьте. А лучше — разберитесь в вопросе и полностью решите проблему верификации пенсионеров, что президент ещё в июле прошлого года обещал.