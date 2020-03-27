Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что согласно последним социологическим опросам большинство россиян не воспринимают всерьез угрозу эпидемии коронавируса

Эпидемия. Народ наш, как и предполагалось, пока не верит в эпидемию. Пришла первая социология. По ней ("Левада-центр"), не боятся заразиться коронавирусом 54%, в той или иной степени боятся только 44%. И половина, 48%, не верит, что в России возможна эпидемия. Только 48% верит. Учиться у Путина? Политики обеспокоены отсутствием у Зеленского четкой программы выхода из кризиса © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

И это в условиях, когда ТВ каждый день кричит о катастрофе в других странах. И правительство каждый день говорит, что эпидемия уже наступила фактически.

Только 23% отказались участвовать в массовых мероприятиях из-за коронавируса. И только 8% не пошли на работу или учебу по инициативе начальства. То есть только 8% коснулись призывы правительства к работе и учебе на удаленке.

Как я и говорил много раз, — России совершенно не угрожает паника. России зато очень угрожает массовое разгильдяйство. России угрожает огромное недоверие никаким официальным источникам, ни российским, ни западным. России угрожает просто проспать эпидемию.