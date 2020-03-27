Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему он считает Илью Емца слабым министром здравоохранения

Классный кардиохирург — слабый министр.

Трудно понять, министр здравоохранения Украины Илья Емец — оптимист или пессимист. С одной стороны, говорит о возможности локализовать коронавирус и успехах с созданием вакцины. И тут же говорит, что здравоохранение страны развалено и не способно бороться с эпидемией.

Но, видимо, это тот самый случай, когда известный кардиохирург, отличный практикующий врач оказался не на своем месте. Лечить и быть управленцем, даже в своей родной отрасли, не одно и то же. При Януковиче Илья Емец возглавлял Минздрав всего четыре месяца. Нынешние власти могли бы понимать, кого назначают на ключевую должность в важной государственной сфере. На Украине предрекли катастрофическое число жертв коронавируса © Árni F. Sigurðsson / flickr

Внимательно слушал его выступление и удивлялся тому, как он сам себе противоречит. Жалуется, что ему мешают работать, не называя фамилий. Утверждает, что медицину развалили предшественники.

Вчера я приводил пример профессионализма и призвания управлять. Сегодня в трудной ситуации пандемии Минздрав должен возглавлять человек уверенный, решительный. Нужно уметь говорить правду. Когда Емец говорит, что ему мешают работать, он не договаривает. Мешают не потому, что есть разногласия в тактике и стратегии лечения этой болезни. А мешают потому, что некоторые хотят заработать на этом.

По сути, имеем дело с преступлением и мародерством. Фамилии в студию и на допрос в прокуратуру. Ситуация почти фронтовая. Предатели государства должны нести ответственность по закону. Одного накажи, и другие остепенятся.

Врач, который спасает пациента, должен говорить ему правду. Министр, который хочет спасти государство, тем более должен быть честен.