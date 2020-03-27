Реплика (о грядущем карантинном секвестре бюджета)
Кажется, пандемия таки заставит государство и бизнес профинансировать модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, а врачи-"киборги" вернут себе украденный высокий социальный статус и, надеюсь, достойную оплату труда.
И Супрун с медреформой тут ни при чем. Советую главврачам больниц позаботиться о рачительном и целевом использовании "коронавирусных" инвестиций и "даров перепуганных волхвов".
Реформой можно заняться и потом, после пандемии. Чудны дела твои, Господи.