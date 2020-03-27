Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что страх перед эпидемией коронавируса побудил украинских политиков и бизнесменов поменять отношение к медицине

Реплика (о грядущем карантинном секвестре бюджета) Эксперт объяснил, почему западная медицина оказалась не готова к пандемии © REUTERS, ANF/PAC | REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Кажется, пандемия таки заставит государство и бизнес профинансировать модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, а врачи-"киборги" вернут себе украденный высокий социальный статус и, надеюсь, достойную оплату труда.

И Супрун с медреформой тут ни при чем. Советую главврачам больниц позаботиться о рачительном и целевом использовании "коронавирусных" инвестиций и "даров перепуганных волхвов".

Реформой можно заняться и потом, после пандемии. Чудны дела твои, Господи.