Реплика (о грядущем карантинном секвестре бюджета)

Эксперт объяснил, почему западная медицина оказалась не готова к пандемии
Эксперт объяснил, почему западная медицина оказалась не готова к пандемии
© REUTERS, ANF/PAC | Перейти в фотобанк

Кажется, пандемия таки заставит государство и бизнес профинансировать модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, а врачи-"киборги" вернут себе украденный высокий социальный статус и, надеюсь, достойную оплату труда.

И Супрун с медреформой тут ни при чем. Советую главврачам больниц позаботиться о рачительном и целевом использовании "коронавирусных" инвестиций и "даров перепуганных волхвов".

Реформой можно заняться и потом, после пандемии. Чудны дела твои, Господи.